Górnik Zabrze. Prawie 140 tysięcy kibiców na trybunach! Lepszą frekwencję mają tylko Lech, Legia i Widzew. Piast na szarym końcu. A Raków?

Tłumy na Arenie Zabrze

Raków z małym stadionem, Piast z małą frekwencją

Zabrzanie rozegrali u siebie dziewięć spotkań ligowych, na których w sumie było 139.614 widzów. To trzeci wynik w PKO Ekstraklasie. Liderujący Raków obejrzało w Częstochowie na żywo 46.147 osób, ale ta liczba byłaby pewnie większa gdyby nie ograniczona to 5.500 pojemność stadionu. Na stadionie Piasta Gliwice pojawiło się jesienią 27.291 kibiców, co… nie jest powodem do dumy.