Górnik Zabrze przed meczem z Lechią Gdańsk ma problem. Piłkarze osłabieni wirusem

Po powrocie ze zgrupowania w Turcji, zespół Górnika Zabrze został zaatakowany przez wirusa przypominającego grypę. W efekcie trener Bartosch Gaul na mecz z Cracovią ustawił jedenastkę odbiegającą od nominalnej.

- Mieliśmy skład, który właściwie sam się układał, ale pojawiły się problemy - przyznał szkoleniowiec zabrzan.

Zestawiony w ten sposób zespół przeciwko Cracovii wypadł bardzo słabo i przegrał 0:2. Górnik nie oddał żadnego celnego strzału. W efekcie porażki przewaga zabrzan nad strefą spadkową zmalała do trzech punktów.

W sobotę o 17.30 klub czternastokrotnych mistrzów Polski czeka domowe spotkanie z sąsiadującą z nimi w tabeli Lechią Gdańsk. Wieści z szatni nie są optymistyczne. Z naszych informacji wynika, że spośród chorych piłkarzy najbliżej powrotu do składu jest Blaż Vrhovec.

- Personalnie będzie trochę lepiej, ale to nie oznacza, że wszyscy są do grania od pierwszej minuty - enigmatycznie stwierdził szkoleniowiec. - Piłkarze wyzdrowieli, do kadry meczowej pewnie wejdą, ale to nie oznacza, że są już w pełni sił, bo mieli siedem do dziesięciu dni przerwy w treningach.