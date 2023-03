Górnik Zabrze. Rasak, Yokota, van den Hurk i Sekulić podnieśli wartość drużyny. Kto teraz jest najdroższy w Górniku?

Zobacz na ZDJĘCIACH listę TOP 8 najdroższych piłkarzy Górnika Zabrze, stan na 1.03.2023 r.

Trzech debiutantów w meczu ze Stalą

W niedzielnym meczu ze Stalą w Mielcu w wyjściowej „jedenastce” Górnika zameldowali się Damian Rasak i Daisuke Yokota. Rasak 25 lutego przyszedł z Wisły Płock i związał się umową do czerwca 2025 roku. Napastnik jest wart 750 tys. euro. Rasaka zabraknie w spotkaniu z Legią Warszawa, bo musi pauzować za żółte karki. Yokota zaznaczył swą obecność na boisku m.in. strzałem w poprzeczkę. 22-letni Japończyk 9 lutego podpisał umowę z Górnikiem do czerwca 2024 z opcją przedłużenia (grał wcześniej w Valmiera FC na Łotwie). Jego wartość rynkowa to 1 mln euro.

Anthony van den Hurk w meczu ze Stalą wszedł na boisko w 61. minucie i w 76. minucie zdobył pierwszą bramkę w PKO Ekstraklasie. 30-letni napastnik został piłkarzem Górnika 22 lutego (wypożyczenie z tureckiego Rizesporu do końca sezonu). Wart jest 500 tys. euro.