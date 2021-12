Górnik Zabrze skomentował pomysł zatrudnienia Jana Urbana w reprezentacji Polski za Paulo Sousę

- Być może to troszkę szalony pomysł, niespodziewany, być może wyciągnięty z kapelusza, ale ja bym zastanowiłbym się nad kandydaturą Jana Urbana. Akurat to jest człowiek, którego współpracę ceni każdy piłkarz, bo nie potrzeba w reprezentacji ani psychologa, ani kata, ani zamordysty, ani kolegi, tylko po prostu trzeba człowieka, który ma szacunek. Jan Urban był niesamowitym piłkarzem, myślę, że przy nim można czuć respekt, choć jest on bardzo ciepły i potrafi dotrzeć do zawodników - powiedział Kamil Kosowski.

W Górniku cieszą się z docenienia fachowości trenera Urbana w kontekście reprezentacji, ale dają do zrozumienia, że szkoleniowiec jest teraz skupiony na innych celach.

- Słowa o Janie Urbanie jako trenerze kadry oczywiście są bardzo miłe, uwydatniają to, iż nasz szkoleniowiec ma bardzo wysoką i cenioną pozycję jako trener piłkarski. To potwierdza zaufanie w jego fach szkoleniowy - podkreśla rzecznik Górnika Konrad Kołakowski. - Oczywiście w przeszłości trenerzy Górnika byli już nominowani na trenerów kadry narodowej, w ostatnich latach Adam Nawałka, wcześniej Henryk Apostel i inni. Jednak na razie jest to opinia Kamila Kosowskiego, która jak wspomniałem wcześniej cieszy, jednak nie chcemy komentować każdych pojedynczych słów ekspertów. Jan Urban jest trenerem Górnika Zabrze. Ma kontrakt podpisany na rok z opcją przedłużenia i jedyne na czym teraz skupia się sztab i Jan Urban, to rozpoczęcie zimowego cyklu przygotowań do drugiej części sezonu, aby jak najlepiej przygotować Trójkolorowych do walki o punkty w Ekstraklasie i o kolejne etapy Pucharu Polski - przekazał Kołakowski.