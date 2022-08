Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:3. Bramkarz wyleciał, Kubica bronił strzały! Zdjęcia i relacja z meczu na wodzie

Górnik Zabrze mecz ze Stalą Mielec rozpoczął w imponującym stylu. Na mokrej i grząskiej murawie zespół Bartoscha Gaula błyskawicznie opanował sytuację i zepchnął rywali do rozpaczliwej defensywy. W 13 minucie wysoki pressing przyniósł efekt, goście popełnili błąd, Łukasz Podolski wstrzelił piłkę przed ich bramkę, a Paweł Olkowski dołożył nogę i zaliczył pierwsze trafienie po powrocie na Roosevelta.

Zabrzanie szli za ciosem. Stal sprawiała wrażenie zagubionej i powinna tracić kolejne gole. Podolski miał idealną sytuację, ale w sytuacji sam na sam z Bartoszem Mrozkiem zaczął kombinować i ostatecznie Barauskas zablokował tuż przed linią bramkową piłkę, którą usiłował kopnąć Szymon Włodarczyk.

Intensywna gra kosztowała sporo sił, ale przy wysokim prowadzeniu takie ryzyko z pewnością by się opłaciło. Tymczasem jednobramkowa różnica wciąż utrzymywała mielczan w strefie nadziei i ekipa Adama Majewskiego stopniowo porządkowała swoją taktykę, a Górnik zwalniał tempo. W dodatku między linią pomocy i obrony tworzyła się wyraźna luka i w 42 minucie właśnie w nią wbiegł Said Hamulic, który po rajdzie wpadł w pole karne, a tam w kompromitujący obrońców sposób ograł Aleksandra Paluszka i Rafała Janickiego, po czym kopnął piłkę do siatki.