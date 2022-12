Górnik Zabrze: Torcida żąda sprzedaży klubu przez miasto! Ultrasi wystosowali mocny list

Na facebookowym profilu Torcidy, czyli najbardziej zagorzałych kibiców Górnika Zabrze, ukazało się pismo, w którym Ultrasi żądają oddania klubu "w dobre ręce".

Treść oświadczenia grupy Ultras Górnik Zabrze

„Na Górniku nie może być żadnego folkloru, musi być Europa w każdym calu”

To proste, a zarazem piękne zdanie powinno przyświecać każdemu, kto ma dobro Górnika w sercu. Przyświecać i prowadzić niczym morska latarnia w drodze do celu jakim powinno być przywróceniu naszemu Górnikowi należytego blasku...Nie ukrywamy też, że przez jakiś czas liczyliśmy na to, że w końcu uda nam się zagrać do jednej bramki i osiągnąć to o czym marzy każdy kibic Górnika Zabrze. Stabilny, profesjonalnie zarządzany klub, który walczy o najwyższe cele w każdym sezonie. Niestety, zamiast tego mamy prowizorkę i całkowitą amatorszczyznę w strukturach klubu. Przez te wszystkie lata staraliśmy się być partnerem do rozmów, wierzyliśmy w słuszność naszych działań i w to, że próba dyplomatycznego załatwiania pewnych spraw bez niewątpliwie niepotrzebnego i szkodliwego dla naszego klubu rozgłosu przyniesie w końcu zamierzony efekt, a obietnice nam dawane nie pozostaną w końcu bez pokrycia. Przez te wszystkie lata nadstawialiśmy karku będąc bezpodstawnie oskarżani (sic!) o układanie się z "żelazną damą" dla własnych korzyści, co jest wierutną bzdurą! Naszym jedynym celem jest WIELKI GÓRNIK ZABRZE i jego dobro! To jedyne czym kierowaliśmy się przez te wszystkie lata. Dosyć mydlenia oczu, nadszedł czas by nie uderzyć, a p******ć pięścią w stół i zakończyć to raz na zawsze!

Jako kibice i mieszkańcy Zabrza żądamy natychmiastowego(!!!) oddania klubu w kompetentne ręce. Koniec okłamywania i obiecywania. Cierpliwość się skończyła, tej wieloletniej stagnacji mamy dosyć i nie cofniemy się ani o krok by ją zakończyć! Nadeszła najwyższa pora, by oddać klub ludziom, którzy znają się na piłce nożnej, profesjonalistom z pasją, którzy pomogą napisać kolejny piękny rozdział w historii klubu. W tym układzie właścicielskim jedyne co nam grozi to horror i tragikomedia prezesów, dyrektorów i całej reszty przydupasów, których Pani prezydent pasie za pieniądze podatników. PO STOKROĆ DOSYĆ TEGO!!!

Żeby móc zajmować coraz wyższe miejsca w ekstraklasie i myśleć o włączaniu się do walki o najwyższe cele trzeba inwestować by stwarzać możliwości rozwoju. Do tego niezbędna jest odpowiednia baza treningowa dla pierwszej drużyny, ale i akademii. Sztab powinien z każdym sezonem mieć coraz bardziej komfortowe warunki do pracy, a nie co sezon być zmuszanym do budowania drużyny kompletnie od nowa, gdyż to wymaga coraz większego wysiłku, bo konkurencja nie śpi i Górnik przez niekompetencję podyktowaną polityczno-towarzyskim kluczem w wielu aspektach drepcze w miejscu. Tak więc dosyć darmozjady! Mieliście wystarczająco dużo czasu żeby zbudować solidnie funkcjonujący klub, wystarczyło zatrudniać kompetentnych ludzi, dać im pracować, a nie marnotrawić pieniądze zatrudniając i zwalniając na przykład prezesów, którym wynagrodzenie oczywiście trzeba było płacić.. Nadszedł czas by przy Roosevelta przywrócić cytowaną w tytule dewizę Bolka Niesyto, a tego w tym układzie właścicielskim i z tymi ludźmi w zarządzie się nie doczekamy.

Oczekujemy natychmiastowych działań dotyczących przygotowania klubu/spółki do sprzedaży tj. zainicjowanie procedur prawnych, audytu wewnętrznego, wyceny spółki i wszelkich innych – niezbędnych działań, które pozwolą prywatnemu inwestorowi (z którym już niebawem pojawimy się u właściciela) na rozpoczęcie procesu przejęcia klubu i przywrócenia mu blasku na jaki zasługuje.

Poniżej zamieszczamy do zapoznania się dla Was, mały przegląd TYLKO NIEKTÓRYCH "osiągnięć" szefowej i całej jej świty:

-7 prezesów i wakaty

-zero tytułów

-spadek/ awans

-co sezonowa wyprzedaż zawodników

-marnotrawienie środków pozyskanych ze sprzedaży kluczowych zawodników

-stadion-mem z trzema trybunami -kolesiostwo przetargowe

-mobbing

-targ staroci 😆

- laserowy paintball😆

Ten balon pękł z hukiem, a podmuch powinien zmieść z planszy wszystkich odpowiedzialnych za tę degrengoladę!

UCZYŃMY GÓRNIKA WIELKIM PONOWNIE!