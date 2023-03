Górnik Zabrze: Trener Bartosch Gaul w piątek zagra o swoją posadę meczem z Wisłą Płock

Przerwę zimową zabrzanie spędzili na 12 miejscu, z przewagą czterech punktów nad kreską. Teraz patrzą na nią z dołu ze stratą punktu do zajmującej pierwszą bezpieczną lokatę Korony Kielce (13 wiosennych punktów!). W poniedziałek los trenera Bartoscha Gaula przez pewien czas wydawał się przesądzony. Ostatecznie jednak na Roosevelta podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy zmieniono zdanie, na co wpływ mogły mieć niezakończone rozmowy z potencjalnym następcą Gaula.

Uważni obserwatorzy programu stwierdzili, że charakterystyczne elementy w tle wskazują, że było to lotnisko w Sztokholmie. A to potwierdzałoby wieści, że nowym trenerem Górnika ma zostać Bartosz Grzelak.

- Nie chcemy podejmować pochopnych ruchów i przeanalizować gdzie leży problem. Musimy mieć też świadomość, czy zmianą sytuację polepszymy czy pogorszymy i kim ewentualnie zastąpić trenera - podkreślił dyrektor sportowy. - A może trzeba zrobić wstrząs w drużynie, bo to ona też powinna wyniki brać na siebie? Musimy to wszystko przeanalizować.

- Jeśli odniesie przekonujące zwycięstwo zostanie, jeśli nie wygra zostanie zwolniony - potwierdzili moi rozmówcy.

Sęk w tym, że sama definicja „przekonującego zwycięstwa” w dużej mierze jest uznaniowa. Niewykluczone więc, że cała sytuacja stanowi tylko grę na czas potrzebny na sfinalizowanie umowy z nowym szkoleniowcem. Poza tym po meczu z Wisłą nastąpi reprezentacyjna przerwa, a Górnik kolejny mecz - z Piastem w Gliwicach - rozegra dopiero za dokładnie dwa tygodnie, co pozwoli następcy Gaula na poznanie piłkarzy.

W razie niepowodzenia w negocjacjach z Grzelakiem, pod uwagę brany jest także Piotr Stokowiec. Kibice - sądząc z wypowiedzi na forach - nie są tymi wariantami zachwyceni, aczkolwiek całą winą za obecny stan rzeczy obarczają trenera, łagodnie oceniając zawodników.

35-letni Gaul, który wcześniej pracował tylko z zespołami młodzieżowymi i rezerwami FSV Mainz, w Zabrzu stanął przed nie lada wyzwaniem i najwyraźniej mu nie sprostał. Z pewnością nie pomógł mu chaos transferowy i hurtowe sprowadzanie zagranicznych piłkarzy, którzy nie byli gotowi do gry, ale największym problemem wydaje się kiepskie przygotowanie zespołu do rundy wiosennej. Dalecy od optymalnej formy są przede wszystkim zawodnicy, którzy jesienią byli liderami drużyny. Nawet Łukasz Podolski stanowi cień samego siebie. Co gorsza, w zespole po przegranych meczach nie widać złości i chęci rewanżu, piłkarze raczej próbują analizować grę, zwracając uwagę na błędy taktyczne (słynne „dużo wrzutek, mało sensu” Erika Janży) i podkreślają, że wyprowadzenie zespołu z kryzysu to rola sztabu szkoleniowego. Teraz los szkoleniowca spoczął wyłącznie w ich rękach (i nogach).