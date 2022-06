Górnik Zabrze: Trzech głównych kandydatów na trenera. Dziś ogłoszenie decyzji?

Ostatnie dni w siedzibie Górnika Zabrze są gorące nie tylko ze względu na letnią aurę. Zwolnienie Jana Urbana z funkcji trenera doprowadziło do zamętu, a poszukiwania nowego szkoleniowca okazały się skomplikowane. Intensywne rozmowy zbliżają się jednak do wielkiego finału.

- Kandydatów było wielu. Znaczna część zgłosiła się zresztą sama. Zostało nam na liście kilka nazwisk o różnych narodowościach. Decyzja powinna zapaść najpóźniej do wtorku - poinformował prezes Górnika, Arkadiusz Szymanek.

Według różnych, także medialnych źródeł, największe szanse mają Michal Gasparik i Bartosch Gaul. Ten pierwszy to 40-letni były piłkarz zabrzańskiego klubu, który najpierw był trenerem zespołu U-19 Spartaka Trnava, a później przejął pierwszą drużynę. Wygrał z nią 37 z 62 meczów, 13 zremisował i 12 przegrał. 8 maja w finale Słowacji Spartak po dogrywce pokonał Slovan Bratysława. Gaul natomiast prowadzi rezerwy Mainz, pracował w piłce młodzieżowej, a jego nazwisko pojawiło się w kontekście poszukiwań trenera przez Schalke.