Górnik Zabrze - Unia Tarnów 27:20. Pierwsze zwycięstwo zabrzan ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Górnik Zabrze - Unia Tarnów 27:20. Pierwsze zwycięstwo zabrzan

Po kiepskim początku sezonu i odpadnięciu zabrzan już w I rundzie z rozgrywek Ligi Europejskiej prezes i właściciel Górnika Bogdan Kmiecik w niedzielę zwolnił trenera Marcina Lijewskiego. Stery drużyny przejął jego asystent Patrik Liljestrand. Szwed poprzednio pracował w Unii Tarnów i właśnie w meczu z tym zespołem przyszło mu ponownie zadebiutować na ławce zabrzańskiego klubu, który prowadził już wcześniej w latach 2013-15.

- Mogłem przeprowadzić tylko dwa treningi przed tym meczem. Wiadomo, że niemożliwym jest, żebym zmienił wszystko w grze Górnika, ale pracuję w tym zawodzie od 24 lat, więc mam swoje pomysły, aby wnieść coś nowego, bo wszyscy mamy wspólny cel: walczyć za Górnika. - mówił przed meczem trener Liljestrand.

Początek spotkania, w którym na boisku pojawiło się aż czterech Japończyków (jeden w szeregach gospodarzy i trzech w ekipie gości), nie wskazywał na to, ze pomysły Szweda przyniosą efekt. Co prawda zabrzanie zaczęli od prowadzenia 2:0, ale później do głosu doszli tarnowianie, którzy nie tylko odrobili straty, ale nawet wyszli na prowadzenie.