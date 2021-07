Górnik Zabrze. W czwartek powitanie Lukasa Podolskiego. „Poldi” zaprezentuje się kibicom na stadionie przy Roosevelta

Jakie szczepionki na COVID-19 będą następne? Jak działają nowe preparaty? Szczepionka Pfizera, Moderny czy AstraZeneca to dopiero początek!

Szczepienia przeciw COVID-19 trwają, a tymczasem przybywa kolejnych zatwierdzonych preparatów ochronnych. W Polsce mamy do dyspozycji cztery szczepionki (Pfizer, Moderna, AstraZeneca i J&J) należące do dwóch kategorii, a proces autoryzacji przechodzą już kolejne. Niedługo pojawią się też inne nowe produkty, bo na świecie testy na ludziach przechodzi blisko setka preparatów. Podajemy, jakie szczepionki są dopuszczone do użytku, a które przechodzą ostatnią fazę badań – a także skąd pochodzą, jak działają i jaka jest ich skuteczność.