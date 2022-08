Górnik Zabrze w sobotę zaczyna sezon. Od razu od europejskiego pucharu

Zabrzanie występują w tych rozgrywkach z „dziką kartą”, ale mają ambicje powalczyć o jak najlepszy wynik. Fazę grupową? - Dlaczego nie! Trzeba przejść dwie rundy, by znaleźć się w tym gronie. Rywale są mocni, ale trzeba próbować. Oglądaliśmy wideo z meczów Szwajcarów. Na pewno stać nas na awans – mówi Patryk Mauer, nowy zawodnik Górnika, jeden z kandydatów do miana lidera zespołu, ale też najbardziej widowiskowych i skutecznych graczy całej ligi. To jeden z siedmiu nowych graczy w klubie z Zabrza, który latem był bardzo aktywny na rynku transferowym. - Nie tylko latem, bo część transferów właściciel klubu Bogdan Kmiecik finalizował już wiele miesięcy temu. W tym Piotra Wyszomirskiego, który po odejściu Łukasza Skrzyniarza ma nam „zamknąć” bramkę” - mówi Dariusz Czernik, dyrektor klubu.

Wyszomirski to najbardziej „gorące” nazwisko z grona zawodników, którzy pojawili się w Zabrzu. Były medalista mistrzostw świata wraca do polskiej ligi dokładnie po dziesięciu latach, jako jeden z ostatnich zawodników najlepszego pokolenia w historii polskiej piłki ręcznej. - Trema? Dekada to kawał życia, zmieniła się piłka ręczna, w lidze nie ma już wielu zawodników, z którymi grałem. Wybrałem Zabrze, bo jest tutaj klimat do ręcznej, a po miesiącu treningów i sparingach widzę zawodników „głodnych” wygrywania, którzy mogą walczyć o brązowy medal w lidze. Najpierw jednak trzeba dobrze wejść w sezon, czyli poradzić sobie z Zurychem. Nic tak nie buduje, jak dobry początek.