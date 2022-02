Górnik Zabrze w tej kolejce chce się przełamać. Celem jest zwycięstwo

Cztery mecze, cztery porażki… Chyba nie tak miał wyglądać początek być w 2022 roku.

To prawda, tym bardziej, że kończyliśmy mecz fantastycznym i wygranym meczem z Puławami, który pobudził nadzieje przed rundą rewanżową. Strata do trzeciego miejsca wynosiła wtedy zaledwie dwa punkty. Potem nałożyło się kilka elementów, które nie pomogły drużynie wygrywać. Koronawirus, który rozbił okres przygotowawczy, bo połowa drużyny nie trenowała dziesięć dni. Ale też kolejne kontuzje i choroby, do tego pewnie brak szczęścia, choć w naszym wypadku powiedziałbym – nie szczęścia, a raczej doświadczenia, co widzieliśmy głównie w Kaliszu i meczu z Głogowem. Detale mogły sprawić, że wyniki byłyby korzystne dla nas. Jeden rzut, jedna decyzja, przesunięcie o krok w lewo… Kulminacją „nieszczęść” był mecz w Kielcach, na który pojechało jedenastu zawodników, a drugie tylu leczyło choroby i kontuzje. Z nich co najmniej sześciu stanowiło przed sezonem teoretycznie najsilniejszą wyjściową siódemkę! Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej.