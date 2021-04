Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:2 NA ŻYWO, LIVE, WYNIK. Kto przerwie fatalną passę?

Przerwa w grze. Na murawie leżał Damian Zbozień, który ucierpiał w starciu z Richmondem Boakye. Jako że zawodnik Wisły leżał na murawie, to Ghańczyk... złapał go za nogi i przeciągnął za linię końcowa. Od razu doskoczyli do niego Jakub Rzeźniczak i Alan Uryga. Szybko musiał wkroczyć arbiter.