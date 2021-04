Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:2. Zamiast przełamania zabrzan była kolejna porażka ZDJĘCIA, WYNIK

W Zabrzu marzą, żeby ten sezon już się skończył. W I połowie gracze Górnika częściej byli przy piłce, ale niewiele z tego wynikało. Podopieczni trenera Brosza mieli starać się wykreować sobie jak najwięcej dogodnych sytuacji, ale strzały na bramkę oddawali rzadko, a jeśli już decydowali się na uderzenie, to było ono niecelne. Krzysztof Kamiński do przerwy interweniował tylko raz po centrze z rogu Bartosza Nowaka, której nie sięgnął Piotr Krawczyk.

Rozgrywający 81. mecz z rzędu w PKO Ekstraklasie Martin Chudy do przerwy wynudził się jeszcze bardziej, bo goście myśleli raczej o zabezpieczeniu dostępu do własnej bramki niż do atakowaniu. Słowak interweniował dopiero w doliczonym czasie gry I połowy, gdy z kilkunastu metrów strzelał Jakub Rzeźniczak. Bramkarz Górnika spokojnie poradził sobie z uderzeniem kapitana płocczan.

Emocji w Zabrzu doczekaliśmy się dopiero po przerwie. Trener Marcin Brosz od początku II połowy wpuścił na boisko Richmonda Boakye, a Ghańczyk już w pierwszej akcji znalazł się w znakomitej sytuacji. Boakye już składał się do strzału, ale w ostatniej chwili piłkę wybił mu Rzeźniczak.

Zabrzanie dalej atakowali i po wrzuceniu piłki głową w pole bramkowe przez Dariusza Pawłowskiego trafiła ona do Krawczyka. Napastnik, który w grudniowym meczu tych drużyn w Płocku przesądził o wygranej Górnika, tym razem źle przyjął jednak piłkę, choć stał zaledwie 4 m od bramki. Później okazję miał jeszcze Boakye, lecz kopnął piłkę czubkiem buta obok słupka.