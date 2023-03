Górnik Zabrze - Wisła Płock 3:2. ZDJĘCIA z wielkiej przemiany, która nastąpiła na Roosevelta

Górnik zaczął z impetem. Już w 2 minucie Szymon Włodarczyk nacisnął Krzysztofa Kamińskiego, bramkarz gości zupełnie się pogubił, piłkę przejął Dani Pacheco i oddał do Łukasza Podolskiego, a ten zmarnował idealną okazję. Chwilę później zabrzanie domagali się rzutu karnego po strzale Damiana Rasaka, a zanim emocje ostygły szansę znów miał Podolski, a po nim Daisuke Yokota płaskim strzałem sprawdził Kamińskiego. Krótko mówiąc na Roosevelta trwała nawałnica, a statystyka strzałów była lepsza niż w kilku ostatnich kolejkach niemal razem wziętych.

Tyle, że liczby nie zamieniają się w gole i punkty. A goście ten napór przetrwali, po czym wyprowadzili kontrę. Przed linią pola karnego fatalnie zachował się Richard Jensen, który sfaulował Rafała Wolskiego, za co zobaczył żółtą kartkę. To była jednak mniej istotna konsekwencja, bo do rzutu wolnego podszedł Mateusz Szwoch i precyzyjnym strzałem między murem i słupkiem zmieścił piłkę w siatce...