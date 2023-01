Górnik Zabrze wzięty na rogi. Niepokój po pierwszym wiosennym meczu

- Mieliśmy swoje duże personalne problemy przed meczem i to było widać po składzie, który właściwie sam się „układał”, a także na ławce - podkreślił trener Górnika Zabrze, Bartosch Gaul, po wyjazdowej porażce 0:2 z Cracovią.

Większość absencji spowodowana była efektami wirusa, który zaatakował zespół po obozie w Turcji. Tym niemniej gra drużyny wyglądała fatalnie, co kiepsko świadczy o możliwych wariantach, jakie ma do dyspozycji szkoleniowiec w przypadku problemów. Brak zimowych transferów może mieć poważne skutki, zwłaszcza, że dwa gole stracone po rzutach rożnych to kontynuacja największej jesiennej słabości Górnika.

- Nie mamy przy stałych fragmentach wysokości i odpowiedzialności. Z drugiej strony mamy młodego stopera i dwóch młodzieżowców na tej pozycji - stwierdził Gaul.

Słabo wyglądała jednak także gra z przodu.

- Było widać, że w kontrach brakuje szybkości - przyznał szkoleniowiec zabrzan. - Moim zdaniem wygrała drużyna skuteczniejsza.