Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:3. Koszmar z tyłu, dramat z przodu. Relacja i zdjęcia

Trener Bartosch Gaul przeciwko Zagłębiu Lubin posłał dziesiątkę zawodników, którzy pokonali przed reprezentacyjną przerwą Koronę w Kielcach. Jedyną zmianą, wymuszoną żółtymi kartkami, była nieobecność Erika Janży, którego zastąpił Dani Pacheco. Opaskę z ręki Słoweńca przejął natomiast Richard Jensen, debiutujący w roli kapitana zespołu.

I właśnie Fin zapisał na swoje konto fatalną interwencję w 10 minucie, gdy Tornike Gaprindaszwili w prosty sposób "nawinął go" na zwód, po czym oddał strzał, który Kevin Broll odbił wprost pod nogi Damjana Bohara. Słoweniec nie miał problemu z kopnięciem piłki do siatki, tym bardziej, że w okolicy nie było żadnego z obrońców Górnika. To trafienie miało dużą moc, bo wcześniej inicjatywa należała do gospodarzy, a akcja z 4 minuty, gdy Robert Dadok po asyście Daniego Pacheco trafił w słupek wróżyła więcej emocji raczej pod bramką lubinian...