Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 31:29. Hajerskie derby dla zabrzan ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 31:29. Hajerskie derby dla zabrzan

Piłkarze ręczni Górnika w 13. kolejce PGNiG Superligi pokonali Zagłębie Lubin. Wygrana w ostatnim ligowym spotkaniu w tym roku oznacza, że zabrzanie spędzą zimową przerwę w rozgrywkach na miejscu na podium w ligowej tabeli.

Podopieczni trenera Patrika Liljestranda byli faworytem hajerskich derbów jak nazywane jest to spotkanie, ale zwycięstwo nie przyszło im łatwo. Do przerwy to goście prowadzili bowiem jednym trafieniem w Hali Pogoni rzucając pod koniec I połowy pięć bramek z rzędu.

ZOBACZCIE ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU GÓRNIK ZABRZE - ZAGŁĘBIE LUBIN