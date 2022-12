Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin: Hajerskie derby w Zabrzu

Jeżeli ktoś jest „zmęczony” piłką nożną, to w niedzielę będzie miał ostatnią okazję, by na Śląsku z wysokości trybun zobaczyć mecz Superligi piłki ręcznej. O godzinie 17.00 zajmujący trzecie miejsce w tabeli Górnik zagra „hajerskie” derby z Zagłębiem Lubin.

- To ostatni mecz w roku. Kalendarz nie był zbyt fortunny, bo czekaliśmy dwa tygodnie, by zagrać jeden mecz, po którym czeka nas przerwa w rozgrywkach, ale to problem całej ligi, więc nie będę narzekał. Chcemy wygrać i skończyć rok na trzecim miejscu. Przed sezonem wzięlibyśmy taki scenariusz w ciemno, choć mały niedosyt jest. Powinniśmy mieć przynajmniej trzy punkty więcej – mówi trener zabrzan Patrik Liljestrand.

Niedzielny termin jest o tyle korzystny, że tego dnia nie są rozgrywane mecze MŚ w Katarze. Kibicom łatwiej będzie podjąć decyzję o wybraniu meczu Górnika z Lubinem.