Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin: Z Ukraińcami po zwycięstwo

Dwaj pozyskani w marcu piłkarze ręczni z Ukrainy zaliczyli bardzo udany debiut w barwach Górnika w meczu z Grupą Azoty Unią Tarnów. Teraz po raz pierwszy zaprezentują się w oficjalnym spotkaniu w Hali Pogoni w Zabrzu.

– Mały Dima biega szybciej od prądu. I, co najważniejsze, trafia, bo tego czasem nam u skrzydłowych brakowało - komplementował Dmytro Artemenkę trener Marcin Lijewski.

Szkoleniowiec Górnika doceniał także wsparcie defensywy przez Dmytro Ilczenkę, który zastąpił kontuzjowanego Bartłomieja Bisa.

– On funkcjonował w zupełnie innej obronie i musi się teraz przestawić na „naszą”. Chce ciężko pracować, robi postępy, ale to nie jest do nauczenia się w jednym treningu. Ale ciężko nad tym pracujemy, bardzo dużo podpowiada mu Michał Adamuszek - stwierdził popularny "Lijek".