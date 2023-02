Górnik Zabrze zamyka sektor gości do czasu zakończenia budowy czwartej trybuny

Górnik Zabrze wydał komunikat dotyczący sektora gości:

Informujemy, iż od najbliższego meczu na Arenie Zabrze, w związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniami do budowy czwartej trybuny zamknięty zostanie sektor Kibiców gości.

Zarząd Klubu Górnik Zabrze S.A. wraz ze wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za m.in. przeprowadzenie meczów, usilnie starał się, by w okresie prowadzonych prac związanych z rozpoczęciem procesu budowy czwartej trybuny, sympatycy przyjezdnych mogli dopingować swoją drużynę z sektora gości. Udało się osiągnąć kompromis z organami wydającymi odpowiednie decyzje administracyjne oraz zezwolenia i podczas spotkania z Lechią Gdańsk 250 kibiców mogło obejrzeć mecz z sektora kibiców drużyny przeciwnej.

Ostatni mecz zweryfikował możliwości obecności Kibiców gości. Organy administracyjne wydały decyzję zamknięcia sektora gości.

W tunelu północnym oraz rejonie przyjęcia Kibiców gości, w związku z budową czwartej trybuny umieszczona jest infrastruktura telewizyjna (wozy transmisyjne Live Park, wóz VAR etc.) oraz służby konieczne do przeprowadzenia imprez masowych (straż pożarna, pogotowie ratunkowe,). Przez rejon sektora gości przebiegają również drogi ewakuacyjne ze stadionu. To powoduje, iż w trakcie trwania budowy, niemożliwe jest do pogodzenia, ze względów logistycznych oraz bezpieczeństwa, przyjmowanie Kibiców na sektor gości.

Organy administracyjne negatywnie zaopiniowały prośby i starania Klubu. Pomimo najszczerszych chęci i naszych starań sektor gości od meczu z Radomiakiem będzie zamknięty.

Mamy nadzieję, że budowa ostatniej trybuny naszego Stadionu będzie przebiegać sprawnie i zgodnie z planem. Zwracamy się z prośbą o wyrozumiałość. Wszystko to podyktowane jest względami bezpieczeństwa oraz warunkami logistycznymi stadionu, w trakcie trwania prac.

Mamy nadzieję, że wkrótce sektor gości, będzie znów dostępny dla Kibiców.