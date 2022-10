Górnik Zabrze. Złote lata klubu. Przeżyjmy to jeszcze raz w Teatrze Nowym w Zabrzu. Już wkrótce premiera spektaklu "Chopcy z Roosevelta"

Puchar Mistrzów. Kwiecień 1970 r. Górnik Zabrze gra w Wiedniu z Manchesterem City, przegrywając 1:2. Oślizło wpisuje się na listę strzelców w 68. minucie przy stanie 0:2. - Oczywiście gra w finale raz, że zobowiązuje, drugi raz, że to był ogromne przeżycie - wspomina. - Przyznam się, że ciężko mi o tym mówić, ale te inne mecze w przeciwieństwie do finału, były zupełnie lepsze niż ten ostatni, ten najważniejszy. Nie będę się rozwlekał, bo zaważyło sporo niekorzystnych zmian. Zmiana trenera… Nowy trener nie poradził sobie z tym wszystkim, dlatego poziom tego spotkania był niezadawalający i z tego po prostu wzięła się ta przegrana - wspomina.

Przegrana, która okazała się wygraną. Nigdy do tej pory, żaden polski zespół nie zagrał w finałach. - To będzie bardzo trudne - mówi z uśmiechem. Przyznaje, że to spotkanie na zawsze pozostanie w jego pamięci. - Wspominam. Wspominają kibice, wspominają przyjaciele. Wspomina rodzina, ale maleńki niedosyt z tego spotkania się przebija. Byliśmy przyzwyczajeni do wielkich sukcesów, wielkich spotkań z najlepszymi drużynami na świecie i nieźle nam to wychodziło - dodaje.