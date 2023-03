Górnik Zabrze. Zmiana trenera! Bartosch Gaul się nie uratował. Jan Urban wraca do klubu z Roosevelta!

„Z dniem dzisiejszym następuje zmiana na stanowisku trenera Górnika Zabrze.

Bardzo dziękujemy trenerowi Bartoschowi Gaulowi za jego pracę, za jego oddanie Górnikowi i Drużynie.

Od dziś rolę pierwszego trenera będzie pełnił Jan Urban. Legenda klubu wraca do Zabrza, by pomóc drużynie i osiągnąć jak najwyższe miejsce w tabeli.

- Górnik to mój dom, serce zawsze jest trójkolorowe i kiedy tylko mogę pomóc Klubowi jestem do dyspozycji. Czeka nas ciężka praca ale wiara w dobre wyniki jest nie tylko słowem ale i przekonaniem. Drużyna ma potencjał i my go wykorzystamy by wygrywać - mówi Jan Urban, który od dziś rozpoczyna ponownie pracę z zespołem.