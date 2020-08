Górnośląska Kolej Wąskotorowa przedłuża sezon. To atrakcja, która cieszy się ogromną popularnością w regionie

Górnośląska Kolej Wąskotorowa to jedna z najciekawszych atrakcji w całym regionie, która bije rekordy popularności. Nic więc dziwnego, że postanowiono tegoroczny sezon przedłużyć. Miał zakończyć się pod koniec wakacji, a potrwa jednak do 20 września. Kto jeszcze nie miał okazji się nią przejechać, powinien to jak najszybciej nadrobić!