Górnośląskie kroszonki 2023. Świąteczna wystawa w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Znamy zwycięzców konkursu!

Górnośląskie kroszonki 2023. Świąteczna wystawa w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu

- Jajko od zarania dziejów było wykorzystywane w magii i lecznictwie do oczyszczenia i ochrony człowieka przed złem, chroniło przed pożarem, zapewniało szczęście, pomyślność i urodzaj- mówi Anna Grabińska- Szczęśniak, kierowniczka Działu Etnografii MGB, kuratorka wystawy.

Górny Śląsk słynie z bogactwa tradycyjnej obrzędowości i zwyczajów. Do takich tradycji niewątpliwie należy zwyczaj zdobienia jajek wielkanocnych. Na wystawie „Górnośląskie kroszonki 2023” prezentowane są prace zgłoszone na konkurs w czterech kategoriach: rytowniczej, batikowej, innymi tradycyjnymi technikami, a także nowatorskimi zdobieniami.

- Najwięcej prac zostało zgłoszonych w kategorii technik nowatorskich, gdzie największą grupę stanowią kroszonki malowane. Mamy więc jajka zdobione farbami akrylowymi i olejnymi. Co roku w tej grupie jest też najwięcej debiutów. To nie znaczy, że brakuje amatorów zdobienia jajek tradycyjnymi metodami. Trzeba też podkreślić, że na konkurs zgłoszono także sporo prac, wykonanych techniką rytowniczą - mówi Anna Grabińska- Szczęśniak. Dodaje, że największą popularnością wśród kroszonkarzy cieszy się technika rytownicza, wielu też wybiera techniki nowatorskie. Mamy więc kilka prac oklejanych nitką, muliną, jajka ażurowe, zdobione koronkową frywolitką, oklejane łykiem sitowia. - Co roku oprócz tradycyjnych motywów kwiatowych pojawiają się wzory solarne, geometryczne, zawsze jesteśmy zaskoczeni jakimś wzornictwem - mówi Anna Grabińska- Szczęśniak, kurator wystawy.