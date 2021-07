Górny Śląsk jednym z liderów w rankingu nierzetelności pośród polskich przedsiębiorców OPRAC.: RED

Według rankingu opartego o dane Krajowego Rejestru Długów, przedsiębiorcy z Górnego Śląska są najmniej rzetelni. Jako kryterium do oceny przybrano to, czy ktoś płaci terminowo za towary i usługi. Rzetelna Firma po raz trzeci sprawdziła solidność polskich przedsiębiorstw działających na terenie całego kraju. W tym roku województwo śląskie wypadło jako jedno z najgorszych. Najlepiej wypadło ex aequo Podkarpacie oraz Podlasie.