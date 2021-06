Górska Odyseja w Węgierskiej Górce i Szczyrku. To akcja ekologiczna: sprzątają śmieci z lasów i górskich szlaków. Można dołączyć w sobotę Dorota Niećko

Dziwni turyści wyruszyli 11 czerwca rano z Węgierskiej Górki na czerwony szlak, którym dojdą do Szczyrku. Dziwni, bo nie zostawiają po sobie żadnych śmieci, za to zbierają te, które zostawili inni turyści. Dołącz do nich w sobotę w Szczyrku! To akcja Górska Odyseja, której celem jest zwrócenie uwagi na problem nadmiaru jednorazowych opakowań z tworzyw sztucznych, pozostawianych w górach przez turystów. Nigdy nie zostawiacie pustej butelki w lesie, w górach, na szlaku? Super! Ale śmieci w górach wciąż są. Prawdziwe góry śmieci. Zobaczcie, ile odpadów zebrano w poprzednich etapach wędrówki po polskich górach.