Góry Opawskie – niewysokie góry dla początkujących turystów. Czy Piekiełko jest faktycznie takie straszne? Paweł Kurczonek

Okolice Głuchołaz kuszą pięknymi widokami. Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Paweł Kurczonek / Polska Press Zobacz galerię (84 zdjęcia)

Góry Opawskie to niewysokie pasmo położone polsko-czeskim pograniczu. Stanowi wschodni kraniec polskich Sudetów. Najwyższym szczytem Gór Opawskich jest, leżący w Czechach, Příčný Vrch. My weszliśmy na najwyższy punkt województwa opolskiego – Biskupią Kopę. Skąd pochodzi słowo prysznic? Czy Piekiełko jest faktycznie takie straszne? Zapraszamy na wycieczkę do Głuchołaz i w najbliższą okolicę miasta.