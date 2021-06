Gorzyczki. 22 tony nielegalnych odpadów jechały na Śląsk z Austrii. Zatrzymali je funkcjonariusze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej

- Z dokumentów wynikało, że wiezione z Austrii odpady to posegregowana folia - informuje nadkom. Grażyna Kmiecik, ekspert Służby Celno-Skarbowej z Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. - W wyniku oględzin mundurowi śląskiej KAS ujawnili zmieszane odpady komunalne: kartony, styropian i plastik z domieszką tekstyliów. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał transport odpadów za nielegalny i nakazał zwrot do nadawcy.

W Gorzyczkach, na autostradzie A1 funkcjonariusze śląskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali do kontroli ciężarówkę pełną odpadów. Samochód na opolskich numerach rejestracyjnych jechał do jednej ze śląskich firm, zajmującej się odzyskiem odpadów przemysłowych, powstających w różnych gałęziach przemysłu.

Zgodnie z przepisami do Polski możliwy jest przywóz wyłącznie odpadów przeznaczonych do odzysku, głównie surowców wtórnych wykorzystywanych w produkcji. W przypadku ujawnienia nielegalnego transportu odpadów KAS podejmuje współpracę z Inspekcją Ochrony Środowiska. W takich przypadkach funkcjonariusze KAS kierują wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o przeprowadzenie oceny przewożonego ładunku. Jeżeli mamy do czynienia z nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniem odpadów, transport może zostać zawrócony do kraju wysyłki.