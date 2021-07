Gospodarka po pandemii. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i analiza woj. śląskiego. To opinie ekonomistów. Ceny, bezrobocie, mieszkania

Na początek - dobra informacja: Choć w gospodarce województwa śląskiego wciąż widoczne są echa wpływu pandemii i ciągłość wielu trendów została zaburzona w 2020, to jednak zachwiania te z wolna przestają być widoczne. Upowszechnia się

przekonanie o tym, że kolejne etapy walki z koronawirusem, także z jego nowymi odmianami, nie będą już tak dotkliwe dla

życia społeczno-gospodarczego jak przed rokiem.

I to tyle z dobrych wieści, reszta jest już niepokojąca.

Na liście największych wyzwań stojących przed firmami pojawia się ponownie kwestia zapewnienia rąk do pracy, a nowym zagrożeniem staje się inflacja. Brak zdecydowanych działań instytucji publicznych. Widoczny wzrost cen, co za tym idzie - coraz wyższe żądania płacowe. To kilka wniosków z tej publikacji. Została przygotowana przez zespół ekspertów z UE w Katowicach, ale we współpracy z urzędem marszałkowskim.