Gospodynie z Czerwionki-Leszczyn w programie "Jaka to melodia?". Kiedy emisja programu?

Przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Czerwionka-Leszczyny wzięły udział w nagraniu do programu „Jaka to melodia?”. To kolejne, telewizyjne wydarzenia z udziałem dziarskich gospodyń z terenu gminy.

W muzycznych zmaganiach wzięła udział reprezentacja Koła Gospodyń Wiejskich z Bełku: Krystyna Gawlik, Krystyna Ptak, Wanda Rybka, Urszula Stokłosa, Jadwiga Teper i Gabriela Zdziebło oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Dębieńska: Bożena Krzyżowska, Ernestyna Kubecka, Ewa Warzecha, której towarzyszył mąż - Dariusz Warzecha. - Udział w programie to wspaniała przygoda. Do tej pory widziałyśmy tylko, jak taki program wygląda w telewizji, tym razem miałyśmy okazję być świadkiem, jak praca nad nim wygląda od kulis - mówią przedstawicielki Kół.