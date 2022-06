Gotowe do odbioru mieszkania w Gliwicach! Czwarty budynek Murapol Osiedla Parkowego z pozwoleniem na użytkowanie

Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu pięknych Parków Starokozielskiego i Szwajcaria, co sprawia, że jest to doskonałe miejsce nie tylko do zamieszkania, ale również codziennego wypoczynku i aktywności fizycznej. Nowi mieszkańcy chętnie wybierają tę część Gliwic ze względu na bliskość centrum miasta. Do każdego lokalu na parterze przynależy taras z ogródkiem, a na wyższych piętrach przestronny balkon. Na terenie osiedla powstanie również plac zabaw dla dzieci.

Budynki wyposażone są w system HMS, dający możliwość korzystania z rozwiązań smart home. Dzięki temu, mieszkańcy mogą zdalnie zarządzać m.in. oświetleniem, zaworami wody czy ogrzewaniem we własnym lokalu. Oprócz wygody, korzystanie z tej technologii pozwala na oszczędności w zużyciu wody nawet o 30% w skali roku. W standardzie mieszkań został wprowadzony pakiet antysmogowy dla zachowania czystego powietrza we wnętrzach. Filtry antysmogowe zatrzymują m. in. alergeny, kurz czy owady.