Goździki na Dzień Kobiet? Kiedyś były to znienawidzone kwiaty, teraz znów wróciły do łask OSZ

Goździków nie zabraknie w Dniu Kobiet kwiaciarnia "Pod Aniołami" w Sosnowcu

Prezent, o którym dawno marzyła, dzień pełen specjalnie zorganizowanych atrakcji, drobny upominek, a może wyjątkowe życzenia płynące prosto z serca? Cokolwiek - Drodzy Panowie - wybierzecie, by uczcić przypadający na 8 marca Dzień Kobiet, pamiętajcie też o kwiatach, które zawsze wywołują uśmiech na twarzy. I nie bójcie się goździków, one znów wróciły do łask.