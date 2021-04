Gra o tron: W kwietniu tego roku minęło 10 lat od wyemitowania pierwszego odcinka hitowej produkcji HBO. Oto 10 ciekawostek o tym fenomenie

Kolejnych sezonów "Gry o tron" nie będzie, ale smoki wrócą

Wiadomo już, że nie będzie kolejnych sezonów "Gry o Tron", co jednak nie znaczy, że nie zobaczymy juz na małym ekranie na przykład smoków z tamtych czasów. Okazuje się bowiem, że smoki z „Gry o tron” wracają. 3 grudnia ubiegłego roku ogłosili to producenci najpopularniejszej produkcji HBO wszech czasów. Tym razem będzie to prequel „Gry o tron”. Przeniesiemy się w czasy, gdy smoków było na ziemi wiele.