Gramatyka: Kto za Budkę na czele klubu KO? Może posłanka Leszczyna? Ruch Trzaskowskiego? Partia u wielu budzi odrazę GOŚĆ DZ I RADIA PIEKARY

5 września Trzaskowski ma założyć coś, co będzie nazywać się „Nową Solidarnością”. Co to właściwie ma być?

Nowa Solidarność, nowa Platforma, nowa energia… To były hasła, których używaliśmy w kampanii wyborczej. Marketingowo „Nowa Solidarność” nie do końca mnie przekonuje, ale jestem przekonany, że formuła będzie atrakcyjna. Co to ma być? Mówi się o ruchu społecznym.

Co to takiego?

Jakaś formuła organizacyjna, która wykracza ponad partie i jest adresowana do tych, których łączy jakaś idea, a którzy niekoniecznie widzą swoją pozycję w działalności partyjnej.

Próbuję zrozumieć: wiceprzewodniczący PO zakłada coś, co wygląda jak podwaliny nowej partii. Pan rozumie intencje Rafała Trzaskowskiego?

Rozumiem o tyle, że wśród nas jest wielu takich, u których samo sformułowanie „partia polityczna” budzi pewną odrazę.