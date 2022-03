GraMY doBBro dla Ukrainy! Specjalny koncert w Bielskim Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej

W Bielskim Centrum Kultury wystąpią: Akurat, Apostolis Anthimos Trio, Bielski Chór Kameralny, Mirosław Czyżykiewicz, Dzień Dobry, Eclipse Band, Factory of Blues, Anna Guzik, Ghostman/Szewczuga/Maciejowski, Klamka, Tomasz Lorek, Alexandr Maceradi, Piotr Matusik, Paweł Mikler, Adam Myrczek, Sabina Myrczek, Wojciech Myrczek, N.O.T, Katarzyna Pietrzko, Pociąg Rock’n’Roll, Riffertone, Hanna Stoszek, Tomasz Sylwestrzak. Nazar Tatsyshyn, Tricolor, The TreeX, Walimy w Kocioł, Wiktoria Węgrzyn-Lichosyt, Tetiana Zrada. Koncert poprowadzi Piotr Skucha.

W dniu koncertu w BCK zostanie zorganizowana zbiórka: wyprawek szkolnych, pantofli/kapci dziecięcych i damskich, piżam dziecięcych, damskich (również duże rozmiary).

Do kupienia będzie również charytatywny T-shirt, a cały dochód z tej sprzedaży popłynie na Ukrainę. Można będzie również wesprzeć finansowo Ośrodek Integracji Obcokrajowców w Bielsku-Białej, który pomaga uchodźcom. Koncert odbywa się pod honorowym patronatem inicjatora wydarzenia, prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego.