Grand Prix Gliwic: Były gwiazdy, rekordy życiowe i niespodzianki ZDJĘCIA

- W weekend będę startować w drużynowych Mistrzostwach Europy więc razem z trenerem podjęliśmy decyzję, że start w Gliwicach będzie dobrym przetarciem przed tymi zawodami. Cieszę się bardzo, że warunki dopisały. Sto metrów było bardzo udane, ale 200 metrów jeszcze lepsze, bo pobiłam swój rekord życiowy. Zrobiłam też minimum na drużynowe mistrzostwa Europy. Wyniki super więc cały start w Gliwicach będę wspominać na duży plus – tak skomentowała swój występ Klaudia Adamek. Oprócz niej na podium stanęły jeszcze Marika Popowicz Drapała i Katarzyna Sokólska, a to także czołowe polskie sprinterki.

Równie ciekawie było w sprintach mężczyzn. na 100 metrów z czasem 10,31 zwyciężył Dominik Kopeć - mistrz Polski na dystansie 100 i 200 metrów z 2018 i 2019 roku.

- To był bardzo udany start, szybko się po tej fioletowej bieżni biegało, koledzy też potwierdzili wysoką formę, a generalnie przygotowujemy się do startu w sztafecie na Mistrzostwach Europy. Po tym co zaprezentowaliśmy w Gliwicach, mam nadzieję, że uda nam się wykręcić tam dobry wynik. Po raz drugi już biegam w Gliwicach, ale to był mój pierwszy start w tym sezonie i jak na rozpoczęcie to te 10:31, to fajny wynik- tak ocenił swój występ Kopeć.