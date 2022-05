Grand Prix Polski w Warszawie nieudane dla Polaków. Max Fricke wygrywa w finale, Zmarzlik i Janowski odpadli w półfinale

Grand Prix na żużlu w Warszawie pozostaje niezdobyte dla Polaków. Turniej odbył się w stolicy już po raz szósty i po raz szósty Polakom nie udało się w nim zwyciężyć. Ba, tym razem żaden z naszych reprezentantów nie znalazł się nawet w finale.

To zaskoczenie, bo w świetnej formie w tym roku są Bartosz Zmarzlik i Maciej Janowski. Obydwaj dobrą formę potwierdzili w Warszawie, ale tylko w fazie zasadniczej, w której zajęli dwa pierwsze miejsca. W półfinałach przyjechali na trzecich miejscach, co jest rozczarowaniem. Zawiedziony mógł być zwłaszcza Bartosz Zmarzlik, który goniąc Maksa Fricke'a popełnił błąd i dał się wyprzedzić Fredrikowi Lindgrenowi. - To był błąd jeździecki, mój błąd - mówił po zawodach dwukrotny mistrz świata. Janowski także mógł wygrać z Leonem Madsenem, ale to Duńczyk po twardej walce wjechał do finału.