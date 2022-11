Grand Prix Tychów w biegach długodystansowych ZDJĘCIA, WYNIKI Czwarte zawody w tym roku przy Jeziorze Paprocańskim

Na cykl Grand Prix Tychów w Biegach Długodystansowych składa się sześć biegów - styczniowy, lutowy, marcowy, listopadowy oraz dwa w grudniu 4.12 i 18.12. Do wyboru są dwie trasy - na 5 i 10 km dla kobiet i mężczyzn. Do punktacji generalnej liczą się punkty zdobyte we wszystkich biegach.

Zobacz ZDJĘCIA z Grand Prix Tychów w Biegach Długodystansowych, 27.11.2022 r.