Green Park Silesia wycofał wniosek o wycinkę drzew. Nie ma zgody na budowę osiedla przy Parku Śląskim. Co dalej z działką? Martyna Urban

Spółka Green Park Silesia wycofała wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew przy ulicy Targowej w Chorzowie. Chodzi o nieruchomość w sąsiedztwie Parku Śląskiego, na której firma chciała wybudować ekologiczne osiedle. Jak tłumaczy zarząd, to efekt działań radnych, którzy nie zgodzili się na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu dewelopera i wydłużającą się procedurę uzyskania zezwolenia na wycinkę. Wniosek został złożony jeszcze w lutym 2019 roku. Aktualnie trwają konsultacje członków zarządu co do tego, jak zagospodarować działkę.