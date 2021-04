Greenpeace wysyła węglowe mydełka „do mydlenia oczu" dla ministra Sasina i związkowców. "Umowa społeczna to nierealistyczne porozumienie"

Minister Jacek Sasin i liderzy górniczych związków zawodowych otrzymają prezenty od Greenpeace. Organizacja wysłała węglowe mydełka "do mydlenia oczu". Dlaczego? Poszło o umowę społeczną pomiędzy rządem RP a związkowcami, która zakłada działanie kopalń do 2049 roku. - Porozumienie rządu ze związkowcami jest niczym innym jak mydleniem oczu społeczeństwu i umyciem rąk od odpowiedzialności za sprawiedliwą transformację sektora węglowego w Polsce - komentuje Greenpeace.

Greenpeace wysyła węglowe mydełka "do mydlenia oczu" dla ministra Sasina i związkowców Zawarcie umowy społecznej pomiędzy rządem RP a górniczymi związkami zawodowymi, która zakłada likwidację górnictwa do 2049 roku, nie pozostało bez echa wśród organizacji proekologicznych. Greenpeace Polska uważa porozumienie jako nierealistyczne, głównie ze względu na zbyt odległą datę. Według organizacji to mydlenie oczu, a więc postanowiono pomóc w tym politykom i związkowcom, wysyłając... węglowe mydełka do wicepremiera Jacka Sasina i liderów górniczych związków zawodowych.

- Rząd i związkowcy przede wszystkim oszukują górników i ich rodziny. Zabiera im się czas na przygotowanie do zmian, które będą następowały w znacznie szybszym tempie niż jest to przewidziane w tzw. “umowie społecznej”. Rząd i związki zawodowe mydlą nam wszystkim oczy i umywają ręce od odpowiedzialności za przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji. To jest oburzające - komentuje Joanna Flisowska, szefowa zespołu Klimat i Energia w Greenpeace.

Organizacja zwraca uwagę, że aby zapobiec katastrofie klimatycznej i zachować szansę na osiągnięcie celu porozumienia paryskiego, Polska i inne kraje uprzemysłowione, powinny odejść od węgla najpóźniej do 2030 roku. Jak wskazuje Joanna Flisowska z Greenpeace, utrzymywanie kopalń przez kolejne dekady jest też niemożliwe ze względu na ekonomię.

- Tylko w 2020 roku górnictwo wygenerowało ponad 4,3 miliarda złotych straty. Porozumienie zakłada kolejną pomoc publiczną na utrzymywanie nierentownych kopalń, a dopłacanie do działania kopalń jest niezgodne z prawem unijnym. Trudno sobie wyobrazić, żeby Komisja Europejska miała zrobić wyjątek dla polskiego rządu. Wygląda na to, że ta hucpa jest po to, by rząd mógł zrzucić odpowiedzialność za zamykanie kopalń na “złą Unię”. To cyniczne i nieodpowiedzialne zachowanie ministra Sasina - dodaje Joanna Flisowska.

Działacze proekologiczni przypominają również, że energia z węgla drożeje, jest niekonkurencyjna i w rezultacie w ostatnich latach udział węgla w produkcji energii dynamicznie spada. W 2020 roku po raz pierwszy wyprodukowano w Polsce z węgla mniej niż 70 proc. prądu.

- Nasza analiza dostępnych publicznie informacji dot. planów zamykania elektrowni węglowych pokazuje, że znakomita większość elektrowni ma już datę zamknięcia i przypada ona najpóźniej do 2035 roku. Co Jacek Sasin planuje robić z wydobytym węglem? Będzie go z powrotem zakopywał? - pyta Joanna Flisowska.