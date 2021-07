Grono stulatków właśnie się powiększyło. 200 lat pani Gertrudo

To było prawdziwe święto. Przyszła cała rodzina, wnuki, prawnuki, byli muzykanci. Pani Gertruda Kurpanik z Leszczyn hucznie świętowała setne urodziny. Czego jej życzono? Oczywiście zdrowia i 200 lat!

Pani Gertruda Kurpanik urodziła się 21 lipca 1921 roku. Jubilatka z dumą pokazuje fotografię, na której stoi jako jedenastoletnia dziewczynka wraz ze swoimi ukochanymi dziadkami przed rodzinnym domem w Leszczynach. To czarno-biała fotografia jakby żywcem wyjęta z książki do nauki historii. Domu już nie ma, wiele się zmieniło, ale u Kurpaników wciąż ważne są wspólne wartości, a pierwszą z nich jest silna, zintegrowana rodzina. Co było także widać przy okazji obchodów jubileuszu. Pani Gertrurda doczekała siedmiorga wnuków, szesnaściorga prawnuków, a nawet sześciorga praprawnuków i kolejny - siódmy praprawnuk ma urodzić się w sierpniu! I to właśnie w rodzinie jubilatka upatruje swojej recepty na długowieczność. - To pogoda ducha, a tę zapewniają najbliżsi i muzyka, którą każdy członek rodziny ma już od pokoleń w genach – mówi pokazując kolejną stara fotografię na której jej ojciec grający w orkiestrze kopalni. A talentów muzycznych w rodzinie nie brakuje. Specjalnie dla jubilatki, w dniu święta pod jej domem wnuki urządziły koncert. - U nas rozśpiewany i radosny jest cały dom, więc od razu na myśl przychodzi cytat: “Gdzie słyszysz śpiew, tam idź – mówią członkowie rodziny Kurpanik. Również solenizantka chętnie podśpiewuje i przyznaje, że przez czterdzieści lat śpiewała w chórze kościelnym, a przez kolejne dziesięć - w domu kultury w Leszczynach.