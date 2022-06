Groźna kolizja na DW931 w Jankowicach w powiecie pszczyńskim. Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach

Około godziny 6:30 na DW 931 w Jankowicach doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, w wyniku którego jedna z osób została przewieziona do szpitala na badania. Komenda Miejska Policji w Pszczynie prowadzi działania na miejscu kolizji. Na razie nie wiadomo co było jej przyczyną.

Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Usuwanie skutków zdarzenia i przywrócenie ruchu może potrwać jeszcze przez dwie godziny.