Groźne powikłania po zabiegach medycyny estetycznej. Uważaj na pseudospecjalistów w tej branży. Konsekwencje mogą być fatalne

Najczęstsze powikłania po zabiegach medycyny estetycznej

Zapotrzebowanie pacjentów na zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, które wydają się szybkie i relatywnie tanie w porównaniu z interwencjami chirurgicznymi, znacznie wzrosło. Zabiegi medycyny estetycznej cieszą się coraz większą popularnością, zdobywając coraz większe rzesze fanek. Prawidłowo wykonany zabieg z zakresu medycyny estetycznej przez lekarza wykształconego w tej dziedzinie, stwarza minimalne ryzyko jakichkolwiek powikłań, ale już poddanie się zabiegowi w podejrzanym gabinecie to prawdziwe stąpanie po cienkim lodzie.

Do najczęstszych powikłań po podaniu najpopularniejszego wypełniacza iniekcyjnego, jakim jest kwas hialuronowy, zaliczamy: guzki, grudki, stwardnienie, przemieszczenie się kwasu, reakcja alergiczna, ziarniniaki. Nieprawidłowo podany wypełniacz może również uciskać naczynie krwionośne lub dostać się do jego środka doprowadzając do groźnych powikłań naczyniowych. Martwica skóra, czy utrata wzroku to tylko niektóre z nich.