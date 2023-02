Groźne zdarzenie drogowe w Bestwinie. Nieustalony pojazd oślepił kierowcę renaulta, który wjechał do rowu. Policja szuka sprawcy

Około godziny 5, na ulicy Krakowskiej w Bestwinie miało miejsce groźne zdarzenie drogowe, które zagroziło życiu i zdrowiu kierującego samochodem marki Renault.

- Około godziny 5, kierujący renaultem w pewnym momencie został oślepiony przez nadjeżdżający z naprzeciwka samochód. Skutek był taki, że prowadzący renaulta wjechał do rowu. Pokrzywdzony nie potrafi powiedzieć, co to był za pojazd, który odjechał z miejsca zdarzenia – mówi Katarzyna Chrobak.