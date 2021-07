Groźny wypadek motocyklisty w Lelowie na DK794. Zderzył się z samochodem osobowym. Są ranni. Interweniuje LPR

Wypadek motocyklisty w Lelowie

Na DK794 w powiecie częstochowskim doszło do zderzenia dwóch pojazdów - motocykl zderzył się czołowo z samochodem osobowym. Do wypadku doszło w miejscowości Lelów. Do groźnego wypadku doszło w niedzielę 18 lipca około godziny 22.00.