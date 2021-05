Groźny wypadek na DK 46. Na drodze Lisów - Herby ucierpiały 3 osoby, w tym dziecko. Auta zderzyły się czołowo Olga Krzyżyk

Wypadek na DK46. Pomiędzy miejscowościami Lisów i Herby doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych. Kobiety, które kierowały pojazdami, trafiły z obrażeniami do szpitala. W jednym z samochodów był także 7-letni chłopiec. Chłopczyk również zastał przetransportowany do szpitala.