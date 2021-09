Groźny wypadek na DK 81 w Łaziskach w drodze do szkoły. Dwoje dzieci trafiło do szpitala

Do wypadku doszło w środę, 1 września , na chwilę przed godziną 8 na łaziskim odcinku DK81 na pasie w kierunku Katowic. Mężczyzna z trójką dzieci: synkiem i dwiema córkami jechał na rozpoczęcie roku szkolnego.

- Kierujący BWM nie dostosował się do trudnych warunków jazdy. Wpadł w poślizg. Razem z nim podróżowała trójka dzieci. Był to mieszkaniec Mikołowa, mężczyzna był trzeźwy. Jedno dziecko doznało urazu ucha i trafiło do szpitala - przekazała mł. asp. Ewa Sikora, oficer prasowy KMP w Mikołowie.