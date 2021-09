Groźny wypadek na DK 81 w Łaziskach. W drodze do szkoły dwoje dzieci zostało rannych i trafiło do szpitala Kacper Jurkiewicz

Groźny wypadek na DK 81 w Łaziskach Górnych. 1 września przed godz. 8 doszło do wypadku w Łaziskach Górnych. Kierowca samochodu spieszył się do szkoły, aby odwieźć swoje dzieci i wpadł w poślizg. Mężczyzna z trójką dzieci jechał na rozpoczęcie roku szkolnego. Dwójka dzieci trafiła do szpitala.