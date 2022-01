Groźny wypadek narciarski w Smoleniu. 15-latka z impetem uderzyła w budynek. Została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala

- Jechała dość szybko, z prędkością około dwudziestu kilometrów na godzinę i wjechała prosto w budynek sterowni. Zero reakcji, zero sterowności. Nie wiem, czy to brak umiejętności i co było przyczyną wypadku, ale jakiś czas jechała prosto na budynek i nie zareagowała – wyjaśnia Michał Siedlarski, właściciel stacji, świadek wypadku.